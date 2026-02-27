“A Apruebo Dignidad no le interesa que vuelva”: Desbordes por estatua del general Baquedano
En Ahora Es Cuando conversamos con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para abordar una serie de temas tales como el retorno de la estatua del general Baquedano a la Plaza Italia, el traspaso de los SLEP y el futuro de Renovación Nacional.
🎙️#AhoraEsCuando | Mario Desbordes, alcalde de Santiago, y retorno del monumento de Baquedano:
"No es relevante (si es antes o después del 11 de marzo)".
🎙️#AhoraEsCuando | Mario Desbordes, alcalde de Santiago, sobre Andrea Balladares como nueva presidenta de RN:
"No, no me parece (como carta de consenso)".
