“La ley quedó trunca”: Alcalde Sichel critica falta de herramientas para seguridad municipal
En Ahora Es Cuando conversamos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respecto de la Ley de Seguridad Municipal, el nuevo caso de fuga de reos en Chile y la polémica en torno al proyecto de cable submarino impulsado por la empresa China Mobile.
Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa:
“En los procesos de detención tenemos fallas y corrupción en Gendarmería”. pic.twitter.com/FO1fTbdfrw
Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa:
“Lo del cable chino es como la guinda de la torta de lo que es un buen resumen de este gobierno, que son las chapuzas”. pic.twitter.com/FbmQ278FNc
