“Logramos tasas de inversión muy altas”: Biministro García sobre gestión económica del Gobierno
En Ahora Es Cuando conversamos con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre el polémico proyecto del cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, y que generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
🎙️#AhoraEsCuando | Biministro Álvaro García:
“Chile mientras más vínculos, más rápido y eficiente tenga con el resto del mundo, va a beneficiar a la economía chilena”. pic.twitter.com/fyO2WwlPn1
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 25, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Biministro Álvaro García descarta impacto negativo de impasse con EEUU en inversión tecnológica en Chile:
“No se van a dejar confundir por una cosa episódica”. pic.twitter.com/EhNfW2BuGM
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 25, 2026