“Logramos tasas de inversión muy altas”: Biministro García sobre gestión económica del Gobierno

En Ahora Es Cuando conversamos con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre el polémico proyecto del cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, y que generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

🎙️#AhoraEsCuando | Biministro Álvaro García: “Chile mientras más vínculos, más rápido y eficiente tenga con el resto del mundo, va a beneficiar a la economía chilena”. pic.twitter.com/fyO2WwlPn1 — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 25, 2026