“Creo que es un pretexto”: Exembajador de Chile en China sobre polémica por cable submarino
En Ahora Es Cuando conversamos con Jorge Heine, exembajador de Chile en China, sobre la tensión entre el gobierno del presidente Gabriel Boric con Estados Unidos por el proyecto del cable submarino con el país asiático.
🎙️#AhoraEsCuando | Jorge Heine, exembajador de Chile en China:
“La afinidad ideológica entre el presidente electo Kast y el presidente Trump es un activo que él debe poder desplegar para lograr su objetivo”. pic.twitter.com/XUyWQ858ZP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 24, 2026
"O creemos en una economía abierta o no. Comenzar a mirarle el pasaporte a los inversionistas me parece un enfoque equivocado".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 24, 2026