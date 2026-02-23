“Ha habido imprudencia en declaraciones de Boric”: Excanciller Walker sobre relaciones con EEUU
En Ahora Es Cuando conversamos con el excanciller Ignacio Walker sobre la sanción de Estados Unidos a Chile al revocar la visa de tres funcionarios de gobierno. Esto, a raíz del proyecto de cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, impulsado junto a China. Asimismo, el exsecretario de Estado se refirió a lo que será la cumbre internacional organizada por el presidente Donald Trump para el 7 de marzo, que contará con la presencia del presidente electo José Antonio Kast.
