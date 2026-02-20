“Hay 99 vehículos quemados”: Gobernador Claudio Orrego sobre explosión fatal de Renca

En Ahora Es Cuando conversamos con el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre la tragedia de Renca que dejó cuatro personas fallecidas y otras 17 hospitalizadas tras la explosión de un camión de gas. Asimismo, se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el desafuero en su contra en el marco del caso ProCultura.

🎙️#AhoraEsCuando | Claudio Orrego, gobernador RM, tras rechazo de desafuero en su contra por caso ProCultura: “Vamos a solicitar el sobreseimiento definitivo”. pic.twitter.com/uo8MkgWAIY — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 20, 2026

🎙️#AhoraEsCuando | Claudio Orrego, gobernador RM: “Lo que le he dicho a los consejeros regionales de Republicanos y de la UDI es que si quieren ocupar el cargo de gobernador lo hagan por elecciones, pero no por tribunales inventando cosas”. pic.twitter.com/VImmE9rEqD — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 20, 2026