“Hay 99 vehículos quemados”: Gobernador Claudio Orrego sobre explosión fatal de Renca

En Ahora Es Cuando conversamos con el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre la tragedia de Renca que dejó cuatro personas fallecidas y otras 17 hospitalizadas tras la explosión de un camión de gas. Asimismo, se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el desafuero en su contra en el marco del caso ProCultura.