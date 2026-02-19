Ministro Grau: “Este gobierno partió con un déficit fiscal de +7% y ahora es de 2,8%”
En Ahora Es Cuando conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para analizar el polémico déficit fiscal de 3,6% al cierre de 2025. Asimismo, se refirió a la interpelación de los parlamentarios de oposición.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por déficit fiscal:
“Las decisiones que se tomaron con la información que existía fueron razonables”. pic.twitter.com/hQu1jP4yho
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sobre interpelación por déficit fiscal:
“Ir al Parlamento durante los primeros días de marzo para ver estos temas en detalle es una buena posibilidad” pic.twitter.com/WTpnH4dIsu
