“Parece preocupante que se ponga como excusa el corto plazo”: Boccardo por freno a Ley de Sala Cuna

En Ahora Es Cuando conversamos con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, quien defendió el proyecto de Sala Cuna Universal. A su juicio, no debe frenarse este planteamiento por cálculos de corto plazo y enfatizó que se trata de una política estructural para mejorar la participación laboral femenina y reducir desigualdades.

🎙️#AhoraEsCuando | Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, por Sala Cuna: “Avancemos en lo que se pueda avanzar”. pic.twitter.com/LHHQFI5zmu — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 18, 2026