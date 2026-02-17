Ministro Cordero: “La disminución de homicidios es evidente”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, sobre la reunión bilateral con la próxima ministra Trinidad Steinert; así como la crisis en Gendarmería y los casos más recientes de encerronas.

“Cuando se sesga exclusivamente sobre la base de la retórica, sin tener en consideración la evidencia, el problema que hay es que usted toma decisiones sesgadas y no la más eficaz”. pic.twitter.com/sElz7HrReJ

🎙️ #AhoraEsCuando | Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre politizar la seguridad:

🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre nombramiento de exfiscal Trinidad Steinert en gobierno de Kast:

“A mí no me hace ruido”. pic.twitter.com/AktEYeTRtC

— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 17, 2026