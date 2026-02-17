Ministro Cordero: “La disminución de homicidios es evidente”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, sobre la reunión bilateral con la próxima ministra Trinidad Steinert; así como la crisis en Gendarmería y los casos más recientes de encerronas.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre politizar la seguridad:
“Cuando se sesga exclusivamente sobre la base de la retórica, sin tener en consideración la evidencia, el problema que hay es que usted toma decisiones sesgadas y no la más eficaz”. pic.twitter.com/sElz7HrReJ
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre nombramiento de exfiscal Trinidad Steinert en gobierno de Kast:
“A mí no me hace ruido”. pic.twitter.com/AktEYeTRtC
