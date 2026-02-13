Claudia Pizarro y amenaza a alcaldesa de Lo Espejo: “En estas comunas nadie tiene la vida asegurada”

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga entrevistó a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, sobre las amenazas de muertes contra Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, además de la reunión con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

🎙️ #AhoraEsCuando | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y amenazas de bandas narco a alcaldes:

🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre cruce entre alcaldes Alessandri y Toledo por SLEP:

“La gente está cansada de las peleas entre los políticos y los alcaldes debemos ordenarnos en ese sentido y trabajos por nuestros vecinos”. pic.twitter.com/e0GDEIKyzS

