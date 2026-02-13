Entrevista Infinita

Claudia Pizarro y amenaza a alcaldesa de Lo Espejo: “En estas comunas nadie tiene la vida asegurada”

Imagen principal

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga entrevistó a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, sobre las amenazas de muertes contra Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, además de la reunión con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.