Claudia Pizarro y amenaza a alcaldesa de Lo Espejo: “En estas comunas nadie tiene la vida asegurada”
En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga entrevistó a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, sobre las amenazas de muertes contra Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, además de la reunión con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y amenazas de bandas narco a alcaldes:
“Esas situaciones las enfrentamos a diario”. pic.twitter.com/JmqVxi1wao
🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre cruce entre alcaldes Alessandri y Toledo por SLEP:
“La gente está cansada de las peleas entre los políticos y los alcaldes debemos ordenarnos en ese sentido y trabajos por nuestros vecinos”. pic.twitter.com/e0GDEIKyzS
🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro:
“Aunque no voté por este gobierno (de Kast), no tengo derecho a borrarme por los próximos cuatro años, tengo el deber de trabajar por los vecinos”. pic.twitter.com/DLqoravHuI
