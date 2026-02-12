“La burocracia no puede anteponerse a la vida”: Ripamonti por polémicos informes de Contraloría
En Ahora Es Cuando, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión municipal tras los informes de Contraloría y apuntó a la lentitud de los procedimientos en emergencias masivas.
🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras informe de Contraloría:
“Te imaginas yo hubiese esperado 16 días para entregarle agua o una carpa a una persona”. pic.twitter.com/bQN3MK7TTA
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 12, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti:
“Fueron más de un millón de ayudas las que entregó Viña del Mar”. pic.twitter.com/vgphFwGIRh
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 12, 2026