“La burocracia no puede anteponerse a la vida”: Ripamonti por polémicos informes de Contraloría

En Ahora Es Cuando, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión municipal tras los informes de Contraloría y apuntó a la lentitud de los procedimientos en emergencias masivas.

Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras informe de Contraloría: "Te imaginas yo hubiese esperado 16 días para entregarle agua o una carpa a una persona".