“Es una dictadura de tomo y lomo”: Francisco Vidal por polémico debate político sobre Cuba

En Ahora Es Cuando, el exministro Francisco Vidal abordó la tensión generada en el oficialismo por la situación en Cuba y la solicitud de ayuda humanitaria impulsada por el Partido Comunista. “Es una dictadura de tomo y lomo mirado desde el punto de vista occidental”, afirmó.