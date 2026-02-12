“Es una dictadura de tomo y lomo”: Francisco Vidal por polémico debate político sobre Cuba
En Ahora Es Cuando, el exministro Francisco Vidal abordó la tensión generada en el oficialismo por la situación en Cuba y la solicitud de ayuda humanitaria impulsada por el Partido Comunista. “Es una dictadura de tomo y lomo mirado desde el punto de vista occidental”, afirmó.
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Francisco Vidal ante idea de entregar ayuda a Cuba:
“Si tú colocas el tema humanitario y lo despejas del tema político, es posible ayudar”. pic.twitter.com/nShNH3hMJG
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 12, 2026