Director de Gendarmería por liberación errónea: “Hay una negligencia funcionaria inexcusable”

En Ahora Es Cuando, Rubén Pérez Riquelme, director nacional de Gendarmería, confirmó la remoción y suspensión de funcionarios tras la suplantación de identidad que permitió la liberación de un imputado en el Centro de Justicia. Además, advirtió que el sistema penitenciario enfrenta un “nivel de violencia altísimo”.

Rubén Pérez, Director Nacional de Gendarmería: "Las cárceles son peligrosas y violentas. En los últimos cinco años hemos tenido un incremento cercano al 40% de la población penal".