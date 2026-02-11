Entrevista Infinita

“Las cifras están ahí”: Ministro de Justicia asegura que hay una reducción de muertes en cárceles

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre la situación de violencia en las cárceles del país. Asimismo, se refirió a los dichos del presidente Nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), Pablo Jaque, quien responsabilizó al Gobierno del hacinamiento en las cárceles.