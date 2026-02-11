“Las cifras están ahí”: Ministro de Justicia asegura que hay una reducción de muertes en cárceles
En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre la situación de violencia en las cárceles del país. Asimismo, se refirió a los dichos del presidente Nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), Pablo Jaque, quien responsabilizó al Gobierno del hacinamiento en las cárceles.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por dichos del presidente Nacional de la Asociación de Gendarmes:
“Lo encontré un poco destemplado, él está defendiendo los intereses de su gremio”. pic.twitter.com/8YUXvqPKoL
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo:
“Lo que señala Daniel Jadue no sólo no es efectivo, sino que no corresponde bajo ninguna circunstancia”. pic.twitter.com/4THdG2nWrq
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por dichos de Jadue:
“Lamentablemente se están rompiendo ciertos códigos que tiene el partido”. pic.twitter.com/YltdKutchl
