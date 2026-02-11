“Contiene errores jurídicos gravísimos”: Abogado de Orrego por investigación sobre caso ProCultura
En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con Ciro Colombara, abogado defensor del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sobre el desafuero solicitado por la Fiscalía de Antofagasta en contra de su representado por el caso ProCultura.
🎙️#AhoraEsCuando | Ciro Colombara, abogado defensor de Claudio Orrego:
“La solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta es extraordinariamente débil desde el punto de vista jurídico y tenemos confianza en que va a ser rechazado”. pic.twitter.com/t1Whmrs5XD
🎙️#AhoraEsCuando | Ciro Colombara, abogado defensor de Claudio Orrego, y caso ProCultura:
“Claramente las filtraciones vienen de ahí (de la Fiscalía), no de parte nuestra”. pic.twitter.com/d7beNRXTi8
