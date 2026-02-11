Entrevista Infinita

“Contiene errores jurídicos gravísimos”: Abogado de Orrego por investigación sobre caso ProCultura

Imagen principal

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con Ciro Colombara, abogado defensor del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sobre el desafuero solicitado por la Fiscalía de Antofagasta en contra de su representado por el caso ProCultura.