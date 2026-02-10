“Me resulta difícil de entender”: Ministra de la Mujer por la no aprobación de ley Sala Cuna
En Ahora Es Cuando, Juan Manuel Astorga entrevistó a Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre el nuevo emplazamiento a la UDI por la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal y el traspaso de la cartera a la futura ministra Judith Marín.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y críticas a Judith Marín:
“Hay un sesgo muy grande hacia las y los evangélicos, y eso es sobre todo clasismo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/KXh3Z8yZsR
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 10, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Ministra de la Mujer, Antonia Orellana:
“La visita (de Kast) a referentes mundiales de la ultraderecha de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Viktor Orbán, plantea la duda”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/3wAT2HUvYr
