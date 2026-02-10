Entrevista Infinita

“Me resulta difícil de entender”: Ministra de la Mujer por la no aprobación de ley Sala Cuna

En Ahora Es Cuando, Juan Manuel Astorga entrevistó a Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre el nuevo emplazamiento a la UDI por la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal y el traspaso de la cartera a la futura ministra Judith Marín.