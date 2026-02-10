“Hubo una cadena de fallas”: Vicepresidenta del Coordinador Eléctrico sobre mega apagón de 2025

En Ahora Es Cuando conversamos con Bernardita Espinoza, vicepresidenta del Coordinador Eléctrico Nacional, sobre los avances en esta materia, debido al primer aniversario del mega apagón que se cumple este 25 de febrero. “Tenemos un 38% de capacidad instalada de energía eólica”, aseguró.

🎙️#AhoraEsCuando | Bernardita Espinoza, vicepresidenta del CEN, a casi un año del mega apagón: “Habían algunos mecanismos que no estaban ajustados de acuerdo a la normativa y las instrucciones del Coordinador”. pic.twitter.com/qhjewGytYs — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 10, 2026