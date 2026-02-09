“Esta candidatura es importante para el país”: Paulina Vodanovic sobre Michelle Bachelet
El periodista Juan Manuel Astorga entrevistó a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, durante el programa Ahora Es Cuando por Radio Infinita. Abordaron la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas; la posible llegada de Jeannette Jara a las filas del PS y la designación de las subsecretarías de José Antonio Kast.
🎙️#AhoraEsCuando | Paulina Vodanovic, senadora PS, niega que exista una invitación a Jeannette Jara a militar en el partido:
“Aquí no ha habido una invitación de nadie”. pic.twitter.com/l1vSZECJMo
🎙️#AhoraEsCuando | Paulina Vodanovic, senadora PS, y anuncio de subsecretarios de Kast:
“Quedé preocupada porque no sabemos quién va a ser el Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Es raro lo que ocurrió”. pic.twitter.com/d4qjfJcMjB
