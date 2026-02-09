Entrevista Infinita

“Esta candidatura es importante para el país”: Paulina Vodanovic sobre Michelle Bachelet

El periodista Juan Manuel Astorga entrevistó a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, durante el programa Ahora Es Cuando por Radio Infinita. Abordaron la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas; la posible llegada de Jeannette Jara a las filas del PS y la designación de las subsecretarías de José Antonio Kast.