“A uno le gustaría actuar más rápido”: Ministra de Desarrollo Social y Familia

En conversación con Ahora Es Cuando, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, sobre la promulgación de la Ley Chile Cuida, el traspaso de su cargo ante el cambio de gobierno a partir del 11 de marzo, ayudas a damnificados de incendios y un balance de la cartera.

Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y pendientes del gobierno: "(La reconstrucción de Valparaíso) es una tarea que queda avanzada".