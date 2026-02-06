Entrevista Infinita

“Tenía la mentalidad de solucionador de problemas”: Jaime Mañalich sobre Sebastián Piñera

Imagen principal

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, conversó con Juan Manuel Astorga sobre el aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. También explicó lo ocurrido con la exprimera dama Marta Larraechea en su condición de médico.