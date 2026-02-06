“El gran problema de Kast es que tendrá una oposición de derecha y centroderecha”: Osvaldo Andrade

El periodista Juan Manuel Astorga entrevistó al exsenador, exministro y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en el estudio de Radio Infinita. Conversaron sobre el legado del expresidente Sebastián Piñera, los retos que enfrentará el presidente José Antonio Kast y los partidos de la izquierda tras la salida de Gabriel Boric de La Moneda.

🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Osvaldo Andrade e invitación a la excandidata presidencial a militar en el PS:

“La invitación a Jeannette Jara a incorporarse a este esfuerzo tiene todo el sentido del mundo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/0FghT0k3e9

— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 6, 2026