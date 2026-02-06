Entrevista Infinita

“El gran problema de Kast es que tendrá una oposición de derecha y centroderecha”: Osvaldo Andrade

Imagen principal

El periodista Juan Manuel Astorga entrevistó al exsenador, exministro y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en el estudio de Radio Infinita. Conversaron sobre el legado del expresidente Sebastián Piñera, los retos que enfrentará el presidente José Antonio Kast y los partidos de la izquierda tras la salida de Gabriel Boric de La Moneda.