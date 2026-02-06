“El estallido fue un golpe muy profundo para su figura”: Gonzalo Blumel sobre Sebastián Piñera
Por el aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el periodista Juan Manuel Astorga entrevistó al exministro del Interior, Gonzalo Blumel, en Ahora Es Cuando por Radio Infinita.
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Gonzalo Blumel por cambio de tono de Boric con Piñera:
“Este famoso dicho ‘otra cosa es con guitarra’ probablemente ha generado en él una reflexión. No sólo la ha hecho Gabriel Boric, también José Antonio Kast”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/fNCImCfUFS
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 6, 2026