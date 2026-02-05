Entrevista Infinita

“No hemos avanzado en los últimos 4-6 años”: CChC sobre déficit de un millón de viviendas en el país

Imagen principal

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sobre un informe que revela que el país enfrenta un déficit de un millón de viviendas.