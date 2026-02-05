“No hemos avanzado en los últimos 4-6 años”: CChC sobre déficit de un millón de viviendas en el país

En Ahora Es Cuando, el periodista Juan Manuel Astorga conversó con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sobre un informe que revela que el país enfrenta un déficit de un millón de viviendas.

🎙️#AhoraEsCuando | Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, sobre cruce entre ministra López y Arrau:

“Siempre es relevante colocar una primera piedra o cortar una cinta (…) pero creo que lo importante es que se hagan las obras”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/mbnkZhF31R

— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 5, 2026