“El sepulturero de Chile Vamos va a ser José Antonio Kast”: Diputada Pamela Jiles
La diputada Pamela Jiles conversó con el periodista Juan Manuel Astorga en Ahora Es Cuando sobre el comportamiento de lo que calificó como “dos oligarquías políticas” y cómo llegó al Partido de la Gente (PDG), luego de ser “pololeada por al menos seis partidos políticos”.
🎙️#AhoraEsCuando | Pamela Jiles, diputada del PDG:
“No tengo ningún interés especial en tocar la campanita, pero sí tenemos una fuerte convicción del PDG que es necesario que el mundo político nos ponga en el lugar que nos corresponde”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/S4rQblTcSM
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 5, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Pamela Jiles, diputada del PDG, responde a futuro ministro José García Ruminot:
“Me gustaría saber cómo votó los retiros cuando fue senador y si sacó alguno de los tres retiros previsionales”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/SD9Ejfz4Vs
— Radio Infinita (@InfinitaFM) February 5, 2026