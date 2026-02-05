Entrevista Infinita

“El sepulturero de Chile Vamos va a ser José Antonio Kast”: Diputada Pamela Jiles

La diputada Pamela Jiles conversó con el periodista Juan Manuel Astorga en Ahora Es Cuando sobre el comportamiento de lo que calificó como “dos oligarquías políticas” y cómo llegó al Partido de la Gente (PDG), luego de ser “pololeada por al menos seis partidos políticos”.