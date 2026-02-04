Entrevista Infinita

Ministra Vallejo afirma que nominación de Bachelet a la ONU fue “parte de los intercambios entre Boric y Kast”

En Ahora es Cuando conversamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre los principales desafíos recientes de la administración de Gabriel Boric, entre ellos el proyecto de Sala Cuna, la nominación de Michelle Bachelet a la ONU y las tensiones con el Partido Comunista y la oposición.