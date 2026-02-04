Ministra Vallejo afirma que nominación de Bachelet a la ONU fue “parte de los intercambios entre Boric y Kast”

En Ahora es Cuando conversamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre los principales desafíos recientes de la administración de Gabriel Boric, entre ellos el proyecto de Sala Cuna, la nominación de Michelle Bachelet a la ONU y las tensiones con el Partido Comunista y la oposición.

#AhoraEsCuando | Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, sobre oficialización de la candidatura de Bachelet a la ONU:

"Obviamente fue parte de las conversaciones (entre Boric y Kast)".

