Entrevista Infinita “Grupos de verdaderos mafiosos”: Alcalde Desbordes sobre operativos de desalojo de comercio informal En Ahora Es Cuando conversamos con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respecto del operativo liderado por la Municipalidad, la Delegación Presidencial y Carabineros para desalojar a los llamados toldos azules en el Barrio Meiggs. 🎙️#AhoraEsCuando | Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y combate al comercio ambulante: “No ha habido colaboración del sector privado”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/KjhnRYpAPa — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 4, 2026

