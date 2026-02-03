“Es un chantaje del presidente Boric”: Rojo Edwards por nominación de Michelle Bachelet a ONU

En Ahora Es Cuando conversamos con el senador independiente, Rojo Edwards, respecto de la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la reacción del equipo del presidente electo José Antonio Kast.

🎙️#AhoraEsCuando | Senador Rojo Edwards sobre candidatura de Bachelet a la ONU: “No hay que esperar su definición hasta el 11 de marzo. La definición debería tomarse ahora, de lo contrario va a empañar la tramitación de los primeros proyectos de ley”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/QDRJOYaCki — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 3, 2026