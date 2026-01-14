“Una figura como la mía no es cómoda”: Johannes Kaiser sobre gabinete de Kast
En Ahora Es Cuando conversamos con el diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, sobre la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en el marco del caso de Gustavo Gatica durante el estallido social.
🎙️#AhoraEsCuando | Johannes Kaiser, diputado PNL, por condena de la izquierda a absolución de Crespo:
“No les interesa los derechos humanos, lo que les interesa es usar la fuerza de manera impune contra todo el resto de la sociedad al imponer su forma de ver las cosas”. pic.twitter.com/014ltvRRcD
🎙️#AhoraEsCuando | Johannes Kaiser, diputado PNL, y conformación del gobierno de Kast:
“La nueva administración pretende impulsar una agenda que no es integrable con la del Partido Nacional Libertario”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/mCbtZccqYA
