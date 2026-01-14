Entrevista Infinita

“Una figura como la mía no es cómoda”: Johannes Kaiser sobre gabinete de Kast

En Ahora Es Cuando conversamos con el diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, sobre la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en el marco del caso de Gustavo Gatica durante el estallido social. 