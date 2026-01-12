“Va a matar al estadio”: Alcalde Sichel arremete contra el IND por arriendos del Estadio Nacional
En Ahora Es Cuando conversamos con el alcalde Ñuñoa, Sebastián Sichel, respecto de los problemas en torno a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional y el cierre de calles y veredas por el desarrollo del espectáculo. Asimismo, se refirió a la conformación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast y la participación de Chile Vamos.
🎙️#AhoraEsCuando | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, tras conciertos de Bad Bunny:
“Debería haber un directorio que administrara el estadio y no que el IND tenga un incentivo perverso a arrendar el recinto sistemáticamente sin mirar los horarios y funcionamiento del entorno”. pic.twitter.com/qPOX9YrU8F
🎙️#AhoraEsCuando | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, sobre arriendos del Estadio Nacional para conciertos:
“Lo que va a hacer es matar el estadio”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/uhQbzmcm1e
🎙️#AhoraEsCuando | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, y conformación del gobierno de Kast:
“Lo que no quiero que pase es que le haga la gran Frente Amplio al Socialismo Democrático”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/yrgAseCF3v
