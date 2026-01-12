“Va a matar al estadio”: Alcalde Sichel arremete contra el IND por arriendos del Estadio Nacional

En Ahora Es Cuando conversamos con el alcalde Ñuñoa, Sebastián Sichel, respecto de los problemas en torno a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional y el cierre de calles y veredas por el desarrollo del espectáculo. Asimismo, se refirió a la conformación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast y la participación de Chile Vamos.

