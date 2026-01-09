Ignacio Irarrázaval por caída de la pobreza según Casen 2024: “Es una buena noticia para el país”

En Ahora Es Cuando conversamos con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, para analizar los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2024, la cual evidenció una nueva disminución de la pobreza, esta vez bajo una metodología actualizada y más exigente, alineada con estándares internacionales más altos. En detalle, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, por debajo del 20,5% registrado en 2022.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, por caída de la pobreza según la Casen 2024: "Es una buena noticia para el país y debe alegrarnos a todos".