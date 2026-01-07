Lagos Weber y declaración de Boric sobre Venezuela: “Habría sido redondita si hubiera hecho referencia a la dictadura”

En Ahora Es Cuando conversamos con Ricardo Lagos Weber, senador del Partido por la Democracia (PPD), para analizar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Asimismo, se refirió a la reacción del presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kast.

Ricardo Lagos Weber, senador PPD, y postura del presidente Boric sobre Venezuela: "Uno tiene que navegar con mucho cuidado estas aguas (…) hay que ser contenidos para no abrir un frente innecesario".