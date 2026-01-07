Entrevista Infinita

Lagos Weber y declaración de Boric sobre Venezuela: “Habría sido redondita si hubiera hecho referencia a la dictadura”

Imagen principal

 

En Ahora Es Cuando conversamos con Ricardo Lagos Weber, senador del Partido por la Democracia (PPD), para analizar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Asimismo, se refirió a la reacción del presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kast.