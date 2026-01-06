“Correspondía estar”: Vlado Mirosevic sobre ausencia del PC y FA en proclamación de Kast

Conversamos en Ahora Es Cuando con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, para abordar la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la posición del Estado chileno ante la situación en Venezuela tras la intervención estadounidense. Asimismo, se refirió al acto de proclamación de José Antonio Kast como Presidente electo y la ausencia del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA).

