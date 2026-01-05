Entrevista Infinita

Alfredo Moreno tras captura de Maduro: “Lo que se requiere es un cambio del régimen”

En Ahora Es Cuando conversamos con el excanciller Alfredo Moreno sobre el el operativo militar estadounidense registrado en Caracas el pasado sábado 3 de enero que terminó con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.