“Para mí ya es historia”: Máximo Pacheco sobre acciones de Tianqi contra acuerdo Codelco-SQM

En Ahora Es Cuando conversamos con Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sobre su alianza estratégica con SQM para la explotación del Salar de Atacama, dando vida a una nueva entidad: Nova Andino Litio SpA.

En detalle, lo anterior fusiona los activos de las filiales Minera Tarar y SQM Salar, con el fin de liderar la exploración, producción y comercialización del mineral clave en el yacimiento hasta el año 2060.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, por acciones judiciales de Tianqi: "Para efectos prácticos, eso para mí ya es historia, no tiene mucha relevancia, el acuerdo ya está ejecutado".