“Para mí ya es historia”: Máximo Pacheco sobre acciones de Tianqi contra acuerdo Codelco-SQM
En Ahora Es Cuando conversamos con Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sobre su alianza estratégica con SQM para la explotación del Salar de Atacama, dando vida a una nueva entidad: Nova Andino Litio SpA.
En detalle, lo anterior fusiona los activos de las filiales Minera Tarar y SQM Salar, con el fin de liderar la exploración, producción y comercialización del mineral clave en el yacimiento hasta el año 2060.
🎙️#AhoraEsCuando | Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, por acciones judiciales de Tianqi:
"Para efectos prácticos, eso para mí ya es historia, no tiene mucha relevancia, el acuerdo ya está ejecutado".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 31, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, por informe de Contraloría sobre falta de fiscalización en faenas:
"El que se esté haciendo minería en Chile sin la debida fiscalización es algo que me parece muy importante de revertir".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 31, 2025