Diputado Raúl Soto advierte por conformación de gabinete de Kast: “Kaiser y el PNL son un peligro para el país”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado y jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, analizó la conformación del gobierno de José Antonio Kast y las reuniones que se han llevado a cabo con el Partido Nacional Libertario (PNL) y Johannes Kaiser para su eventual incorporación al gobierno. Ante ello, el diputado se sumó a las críticas de la timonel del FA, Constanza Martinez y advirtió que si el presidente electo incorpora al PNL al gobierno “va a cometer un grave error”.