Schalper sobre dichos de embajadora Pakarati: “Si esta señora fuera del Socialismo Democrático ya estaría fuera”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional (RN), para abordar la contingencia política: la polémica en torno a los dichos sobre Rapa Nui de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati; las líneas rojas ante el gobierno de José Antonio Kast; y el llamado a movilizarse del Partido Comunista (PC).
