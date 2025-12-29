Senadora Vodanovic y llamado de movilización en gobierno de Kast: “Responde a una política común en el PC”
En Ahora Es Cuando conversamos con Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), para abordar la contingencia política: la polémica “ley de amarre”; el llamado de movilización del Partido Comunista (PC); y el futuro de la alianza de gobierno tras el fin de la administración del presidente Gabriel Boric.
🎙️#AhoraEsCuando | Paulina Vodanovic, senadora PS, por llamado de movilización del PC:
“Creo que responde a una política común en el Partido Comunista”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/BABL6SUWA6
