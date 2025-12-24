Claudio Alvarado confirma criterio republicano en gobierno de Kast, pero dice que “pueden existir excepciones”
En Ahora Es Cuando conversamos con Claudio Alvarado, exministro y encargado del traspaso de mando del 11 de marzo de 2026, sobre la agenda del presidente electo, la conformación de su gabinete y los equipos de gobierno. Asimismo, se refirió a la polémica en torno a la norma de “amarre” que restringe el despido de funcionarios públicos.
Exministro Claudio Alvarado y norma de "amarre":
“Lo que no puede pasar es que este gobierno, a través de una ley, pretenda que su personal de confianza política sea de confianza de todos los gobiernos futuros, es un absurdo”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/r2SmpOx3B0
Exministro Claudio Alvarado:
“Se está evaluando que no exista una relación entre autoridades del Poder Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente en el Parlamento”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/o8KXdsXNre
