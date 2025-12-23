Osvaldo Andrade critica gobierno de emergencia de Kast: “No puedo entender que todavía no tenga el gabinete designado”
En Ahora Es Cuando conversamos con Osvaldo Andrade, exdiputado y exministro, para analizar la derrota de la candidata oficialista, Jeannette Jara, ante el republicano José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del pasado domingo 14 de diciembre.
🎙️#AhoraEsCuando | Osvaldo Andrade, exdiputado y exministro:
“Los defraudamos (…) la decisión estratégica más nefasta que tomó la izquierda fue haber aprobado los retiros”.https://t.co/ePJiPzF3S0 pic.twitter.com/QQRSc7ZYew
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 23, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Osvaldo Andrade, exdiputado y exministro, por reflexiones de la derrota de Jara:
“Todavía están en la periferia, creo que el tema es más de fondo”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/iINCHYvN5b
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 23, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Osvaldo Andrade, exdiputado y exministro:
“El gran problema que tuvo el gobierno del presidente Boric es que hizo un diagnóstico inicial completamente equivocado”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/FBuvhGTb7F
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 23, 2025