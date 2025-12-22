Entrevista Infinita

“Comete un error al transferir la responsabilidad al FA”: Diputado Ibáñez por dichos de Quintana

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Diego Ibáñez, diputado y senador electo del Frente Amplio (FA), para analizar la derrota de la candidata oficialista, Jeannette Jara, ante el republicano José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre.

 