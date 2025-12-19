Ministra Vallejo descarta que exista un “amarre” del gobierno por norma que restringe despedir a funcionarios

En Ahora Es Cuando conversamos con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, para abordar la contingencia política: las críticas al rol de la Primera Dama a propósito de las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto de las definiciones del presidente electo José Antonio Kast; la norma impulsada por el Ejecutivo que restringe el despido de los funcionarios públicos; la autocrítica del exministro Giorgio Jackson sobre la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales; y las críticas al gobierno por parte del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

