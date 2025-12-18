Marcel destaca figura de José Luis Daza ante posible llegada al gobierno de Kast: “Es un economista muy calificado”
En Ahora Es Cuando conversamos con Mario Marcel, exministro de Hacienda, para analizar el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del año, las proyecciones de crecimiento y el impacto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Asimismo, se refirió a la conformación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, y la posible llegada del economista chileno-argentino, José Luis Daza.
