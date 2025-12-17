Martín Arrau y posible integración de Daza al gobierno de Kast: “Esperamos que tenga un bonito desarrollo”
En Ahora Es Cuando conversamos con Martín Arrau, exjefe de campaña de José Antonio Kast, y vicepresidente del Partido Republicano, respecto de la conformación del gabinete del presidente electo y la posible integración del economista chileno-argentino, José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Javier Milei, al gobierno.
🎙️#AhoraEsCuando | Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, por integración de José Luis Daza al gabinete de Kast:
“No sé que cara puso, pero hubo una reunión con él (…) noticia en desarrollo que esperamos tenga un bonito desarrollo”. https://t.co/o9bL8xyyug pic.twitter.com/0ebMOGGHnK
