“Voy a estar disponible a ayudar”: Exministro Álvarez y posibilidad de formar parte del gobierno de Kast
En Ahora Es Cuando conversamos con el abogado y exministro, Rodrigo Álvarez, sobre el aplastante triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, la posibilidad de formar parte de su gabinete y la situación que vive Chile Vamos.
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Rodrigo Álvarez:
“Las oposiciones son duras y es lógico que así sea”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/lhUUlyvQXE
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 16, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Rodrigo Álvarez, sobre formar parte del gabinete de Kast:
“Voy a estar disponible a ayudar lo más que se pueda”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/lRg5njLufX
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 16, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Rodrigo Álvarez, sobre anuncio de la formación del gabinete de Kast:
“Cuanto antes mejor”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/A9tKJyJGu7
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 16, 2025