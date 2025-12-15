Kaiser ante posibilidad de ser ministro en el gobierno de Kast: “No sé si es buena idea”
Con el 58,16% de los votos, José Antonio Kast ganó las elecciones y se convertirá en el próximo presidente de Chile a partir del 11 de marzo de 2026. En su discurso, el republicano agradeció a sus adherentes y aseguró que van a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones.
En Ahora Es Cuando conversamos con el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, para analizar el triunfo de la carta republicana y su posible participación en el nuevo gobierno. Asimismo, abordó la dura derrota de Jeannette Jara y el próximo rol de la centroizquierda chilena.
🎙️ #AhoraEsCuando | Johannes Kaiser, diputado PNL, sobre su eventual participación en el gobierno de Kast:
“Las negociaciones van a iniciarse ahora”.https://t.co/sQDUXHhKP9 pic.twitter.com/fwHgLgv066
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 15, 2025
🎙️ #AhoraEsCuando | Johannes Kaiser, diputado PNL:
“Pido que la centroizquierda de una vez por todas deje de ser el vagón de cola del PC y el FA, y sea capaz de articularse como una alternativa de gobierno hacia el futuro”.https://t.co/sQDUXHhKP9 pic.twitter.com/Nml9pLwq3c
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 15, 2025