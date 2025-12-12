Entrevista Infinita

Senador Quintana y futuro de la coalición: “El gobierno no dejó encaminada la unidad del sector”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Jaime Quintana, senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), para analizar la recta final de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre. Asimismo, el parlamentario abordó el futuro de la coalición en caso de que la candidata Jeannette Jara triunfe y llegue a La Moneda.