Deuda TAG: Alcalde Desbordes exige disculpas de Jara tras acusar al municipio de difundir documento falso

Conversamos en Ahora Es Cuando con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, para abordar la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, la campaña de José Antonio Kast ante la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre y la polémica en torno a la deuda por circular sin TAG de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien acusó que un documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago.