Deuda TAG: Alcalde Desbordes exige disculpas de Jara tras acusar al municipio de difundir documento falso

Conversamos en Ahora Es Cuando con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, para abordar la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, la campaña de José Antonio Kast ante la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre y la polémica en torno a la deuda por circular sin TAG de la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien acusó que un documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago.



🎙️#AhoraEsCuando | Mario Desbordes, alcalde de Santiago, sobre deuda de TAG: “Jeannette Jara tiene que disculparse con los funcionarios municipales, con nosotros, porque ya ha quedado en evidencia que mintió descaradamente”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/YcW8rn5cKl — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 11, 2025