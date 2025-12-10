Patricio Fernández tras último debate presidencial: “La intensidad del odio parecer ser lo que mueve la opción”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Patricio Fernández, periodista, escritor y director de Democracia UDP, sobre el último debate presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. Asimismo, analizó los resultados de la encuesta El auge del autoritarismo.
🎙️#AhoraEsCuando | Patricio Fernández, director de Democracia UDP, por último debate presidencial:
“La intensidad del odio o del desprecio parecer ser lo que mueve la opción”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/lyQ214cb1r
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 10, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Patricio Fernández, director de Democracia UDP, sobre Encuesta El auge del autoritarismo:
“¿Hay ánimo para que hubiera algo así como una revuelta próxima? Parece bastante distante”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/I1gT0VTtci
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 10, 2025