Entrevista Infinita

Patricio Fernández tras último debate presidencial: “La intensidad del odio parecer ser lo que mueve la opción”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Patricio Fernández, periodista, escritor y director de Democracia UDP, sobre el último debate presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. Asimismo, analizó los resultados de la encuesta El auge del autoritarismo.