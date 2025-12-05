Cardenal Chomalí niega que Chile se caiga a pedazos, pero dice que “se está asfixiando”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, para abordar la situación migratoria en nuestro país y las propuestas de los distintos candidatos presidenciales en esta materia. Asimismo, respondió a la pregunta de si Chile se cae a pedazos o no, a propósito de los dichos del presidente Gabriel Boric.
🎙️#AhoraEsCuando | Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago:
“Me parece muy injusto asociar migración a delincuencia”.https://t.co/lpab7qXGj2 pic.twitter.com/iNpV4cRX6g
Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, sobre si Chile se cae a pedazos:
"No, de ninguna manera. Lo que pasa es que se está asfixiando".
“No, de ninguna manera. Lo que pasa es que se está asfixiando”.https://t.co/ciYbTFSD7E pic.twitter.com/nIjpgkd0vy
