Ministro Cordero recalca trabajo con Perú: “Me sorprende que autoridades políticas no lo sepan”

Conversamos en Ahora Es Cuando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sobre la situación migratoria en la frontera con Perú, luego de que su presidente interino, José Jerí, decretara estado de emergencia y reforzara su despliegue militar en la zona.

Respecto del revuelo que ha generado la situación que se vive en el norte y las críticas que han surgido por parte de distintas figuras, el secretario de Estado indicó que “Chile tiene tomadas decisiones sobre sus fronteras hace bastante rato, tiene despliegue militar en la frontera desde febrero de 2023, hay un trabajo en conjunto con Perú y Bolivia”.

En esa línea, detalló que en el caso del territorio peruano hay un trabajo de colaboración con la policía chilena. Al respecto, confesó que “lo que me sorprende es que autoridades políticas esas cosas no las sepan”, haciendo referencia al gobernador de Arica, Diego Paco.

Asimismo, el titular de Seguridad Pública señaló que, más allá del tema electoral, enfatizó que “acá hay un trabajo permanente con Perú. La situación hoy día en la frontera es completamente normal”.

🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y cobertura de situación en la frontera con Perú: “Los asuntos de interés público, los medios tienen responsabilidades públicas”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/4KUE8HJjky — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 2, 2025